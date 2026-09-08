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Sem o apoio do PS, a moção de censura apresentada pelo Chega não coloca em risco a continuidade do Governo, mas pode aumentar o desgaste do Executivo, numa altura particularmente sensível: a véspera das negociações para o Orçamento do Estado para 2027.

Ainda assim, tanto o Governo como o Chega já garantiram, segundo o jornal Público, que a iniciativa não deverá comprometer o diálogo entre o Executivo e o partido de André Ventura.

O debate da moção de censura decorre esta terça-feira à tarde, depois de Luís Neves ser ouvido na Assembleia da República, numa audição regimental, às 10h00.

A entrega da moção ocorreu numa altura em que o Parlamento se encontra fora do seu período normal de funcionamento, o que levantou dúvidas quanto à data em que a iniciativa seria debatida. Esta segunda-feira, após uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República, foi aprovada por unanimidade a realização do debate esta terça-feira.

Foi na semana passada que André Ventura apresentou a moção de censura contra o Governo, tendo como principal alvo a permanência de Luís Neves no cargo de ministro da Administração Interna.

“Pelo fim de um Governo sem autoridade política, incapaz de assumir responsabilidades e de garantir confiança nas instituições”, afirmou o líder do Chega em declarações aos jornalistas.

André Ventura explicou que a moção tinha como objetivo “censurar o primeiro-ministro e o Governo pela manutenção de Luís Neves no cargo de ministro da Administração Interna”.

À esquerda e à direita votam contra

Tanto o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, como o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, já tinham confirmado que o partido não viabilizaria a moção de censura, reiterando que não será pelo PS que haverá uma crise política.

Mais à esquerda, Livre, PCP e Bloco de Esquerda também anunciaram que vão votar contra a iniciativa. Os partidos acusam o Chega de não estar verdadeiramente interessado em obter esclarecimentos do ministro da Administração Interna e criticam o partido de André Ventura por procurar criar “folclore” e “circo mediático”.

Também a Iniciativa Liberal anunciou o voto contra. Apesar de considerar que a permanência de Luís Neves no Governo é um “problema concreto e real”, a líder parlamentar, Mariana Leitão, defende que a solução passa por o primeiro-ministro demitir o ministro da Administração Interna.

Do lado do Governo, Luís Montenegro considera que a moção de censura “não faz sentido”, mas diz encará-la com “tranquilidade” e “sentido de responsabilidade”.

Para o primeiro-ministro, a iniciativa enquadra-se numa “lógica de mero jogo político” e “não está focada na resolução do problema das pessoas”.

Luís Neves no olho do furacão

Para o ministro da Administração Interna, este não tem sido um verão fácil. Nos anos anteriores, a posição que agora ocupa esteve frequentemente sob pressão devido aos incêndios que assolam o país. Desta vez, porém, o principal foco de contestação está relacionado com o seu anterior cargo como diretor nacional da Polícia Judiciária.

Para fazer um resumo ao leitor: Luís Neves está no centro de um inquérito criminal relacionado com a guarda de químicos apreendidos na Operação Pacoba, que foram entregues a um empresário privado que também realizou obras no monte do então diretor da PJ, no Alentejo.

O ex-diretor da PJ e atual ministro utilizou ainda um carro apreendido a um narcotraficante, primeiro enquanto diretor da Polícia Judiciária e, posteriormente, já como ministro. A situação está a ser investigada pelo DIAP de Lisboa.

O ministro também não entregou a declaração de rendimentos obrigatória durante seis anos, entre 2018 e 2024, alegando desconhecimento da lei e razões de segurança. A justificação acabou, contudo, por ser recusada pela Entidade para a Transparência.

As obras realizadas no seu monte, em São Teotónio, deixam igualmente questões por esclarecer, nomeadamente quanto aos valores totais pagos e ao licenciamento de uma piscina construída sem as devidas autorizações.

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