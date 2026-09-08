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A moção de censura ao Governo foi avançada pelo Chega, acabando chumbada. Antes da votação, André Ventura explicou que “esta moção de censura teve o propósito de mostrar ao primeiro-ministro que manter Luís Neves significa que esta era uma questão de integridade das instituições. Com orgulho digo, hoje e para a história, que nós escolhemos o lado certo”.

“Aqueles que votarem contra a moção de censura tornar-se-ão cúmplices e muletas deste Governo”, continua Ventura. “Brincar à democracia é proteger um ministro que não tem respeito pela verdade”, continuou. “Demitir Luís Neves tem riscos? Tem. Mas como dizia Sá Carneiro ‘a política sem riscos é uma chatice e sem ética é uma vergonha’.

No final, após a votação, a bancada do Chega levantou-se e gritou: “Demissão!", levando à intervenção do presidente da Assembleia da República José Pedro Aguiar-Branco, que depois de a bancada do Chega parar, atirou: “O Chega queria que eu interrompesse a sessão para demonstrar que a democracia não funciona. Comigo, o Parlamento funciona e há de funcionar sempre, nem que saia daqui à 0h.”

A entrega da moção ocorreu numa altura em que o Parlamento se encontrava fora do seu período normal de funcionamento, o que levantou dúvidas quanto à data em que a iniciativa seria debatida. Esta segunda-feira, após uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República, foi aprovada por unanimidade a realização do debate esta terça-feira.

Foi na semana passada que André Ventura apresentou a moção de censura contra o Governo, tendo como principal alvo a permanência de Luís Neves no cargo de ministro da Administração Interna.

“Pelo fim de um Governo sem autoridade política, incapaz de assumir responsabilidades e de garantir confiança nas instituições”, afirmou o líder do Chega em declarações aos jornalistas.

André Ventura explicou que a moção tinha como objetivo “censurar o primeiro-ministro e o Governo pela manutenção de Luís Neves no cargo de ministro da Administração Interna”.

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