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A Amnistia Internacional considerou “extremamente preocupante” o assassinato de Pedro João Chaúque, membro do partido da oposição Anamola, ocorrido a 16 de maio na província de Gaza, em Moçambique.

Em comunicado, o diretor regional da Amnistia Internacional para a África Oriental e Austral, Tigere Chagutah, afirmou que a morte de Pedro João Chaúque "insere-se num padrão perturbador de assassinatos ou desaparecimentos forçados de

membros de partidos da oposição no passado recente”.

Segundo a Organização, o membro da Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo (Anamola) foi morto por homens armados desconhecidos, poucas semanas depois de outro elemento do mesmo partido, Anselmo Vicente, ter sido assassinado na província de Manica.

A Amnistia Internacional apelou às autoridades moçambicanas para que realizem investigações imediatas, exaustivas, independentes, imparciais, transparentes e eficazes" sobre os crimes, defendendo que os responsáveis sejam levados à justiça em julgamentos.

Tigere Chagutah sublinhou ainda que as autoridades devem garantir que “todas as pessoas no país possam exercer livremente o seu direito à liberdade de expressão, incluindo críticos e vozes independentes”, sem receio de violência, intimidação ou represálias.

De acordo com a organização, Pedro João Chaúque foi morto na noite de 16 de maio, depois de vários homens armados terem entrado na sua residência. Após o homicídio, os suspeitos terão levado o carro da vítima e outros bens antes de fugirem.

Nos últimos meses, Moçambique tem registado vários casos de violência contra membros da oposição. A Amnistia Internacional recorda também o desaparecimento de Arlindo Chissale, jornalista e apoiante de Venâncio Mondlane, líder do Anamola e antigo candidato presidencial nas eleições de outubro de 2024.

Segundo testemunhas citadas pela organização, Arlindo Chissale terá sido retirado de um transporte público e agredido por alegados membros das forças de defesa e segurança a 7 de janeiro deste ano, estando desaparecido desde então.

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