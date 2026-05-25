Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que uma cidadã portuguesa se encontra entre os 71 viajantes envolvidos na iniciativa “Global Sumud Land Convoy”, atualmente retidos na Líbia.

A “Global Sumud Land Convoy”, também conhecida como “Soumoud Convoy” (“Caravana da Resistência” ou “Caravana da Resiliência do Magrebe”), é uma missão humanitária terrestre que viajava da Tunísia, atravessando a Líbia, em direção à passagem fronteiriça de Rafah, entre a Palestina e o Egito.

Segundo o Ministério, a portuguesa tentou atravessar a fronteira para o Egito através de um ponto de verificação em território líbio, mas não foi autorizada a prosseguir viagem por razões de segurança.

De acordo com as autoridades portuguesas, o posto fronteiriço “só permite a passagem de cidadãos egípcios e líbios”.

A cidadã nacional encontra-se agora detida em Benghazi, juntamente com cidadãos de outras nacionalidades, sob custódia da polícia local, “alegadamente por cometimento de uma infração”.

O grupo deverá ser presente a tribunal, que decidirá sobre a expulsão dos viajantes do território líbio.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou que tem acompanhado a situação e prestado apoio consular através da Embaixada de Portugal em Tunes, em articulação com as autoridades italianas no âmbito dos mecanismos europeus de cooperação consular.

O acompanhamento envolve ainda as embaixadas portuguesas em Roma, Ancara e Cairo.

O Governo português relembra que há vários anos desaconselha qualquer deslocação à Líbia, informação que consta nos Conselhos aos Viajantes disponíveis no Portal das Comunidades Portuguesas.

O Ministério insiste no apelo para que os cidadãos evitem viagens para zonas consideradas de elevado risco, sublinhando que o mesmo aviso se aplica “a toda e qualquer viagem ou iniciativa que, de forma notória, comporte sérios riscos”.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.