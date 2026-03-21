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De acordo com os Serviços de Bombeiros e Resgate de Israel, cita a "CNN", o projétil atingiu um edifício de um piso, causando a destruição parcial e originando um incêndio que mobilizou várias equipas de emergência no local.

A cidade alberga infraestruturas associadas ao programa nuclear israelita, o que tem aumentado a sensibilidade em torno de ataques na região.

A televisão estatal iraniana IRIB afirmou que o ataque visou instalações nucleares em Dimona e classificou a operação como uma resposta ao ataque israelita a Natanz, onde se situa uma instalação nuclear iraniana.

As equipas de emergência indicaram que foram assistidas várias vítimas. O serviço médico United Hatzalah referiu “vários feridos em múltiplos locais”, a maioria com lesões ligeiras, enquanto o Magen David Adom (MDA) indicou cerca de 20 pessoas feridas, incluindo uma criança de 10 anos com ferimentos moderados provocados por estilhaços.

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