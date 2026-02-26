De acordo com uma nota enviada às redações pelo Ministério das Finanças, o governante “encontra-se bem e em período de repouso”, estando em condições de retomar “em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana”. A tutela acrescenta que Miranda Sarmento esteve sob observação no Serviço de Neurologia, sem adiantar mais detalhes sobre o episódio que motivou a ida ao hospital.

O ministro deu entrada nas urgências na manhã de quarta-feira, depois de ter sentido uma indisposição, confirmou então fonte hospitalar. Apesar de apresentar um quadro clínico estável, permaneceu internado durante a noite por precaução.

A hipótese inicial de um acidente vascular cerebral (AVC) foi descartada pela unidade local de saúde, tendo sido diagnosticado com um acidente isquémico transitório, situação que implica vigilância clínica durante, pelo menos, 24 horas.