Segundo o governante, a União Europeia manterá uma resposta concertada, assente no diálogo e na discussão nos fóruns próprios. “A economia europeia continuará saliente”, garantiu, reforçando que, nesta fase, Portugal acompanhará a posição europeia e privilegiará os canais institucionais para a negociação e articulação de respostas comuns em relação a tensão entre os EUA e a Gronelândia.

O ministro destacou ainda que a Europa terá uma posição firme e coordenada, rejeitando abordagens unilaterais e reafirmando a importância da cooperação entre os Estados-membros perante desafios económicos internacionais.

O ministro das Finanças está presente na reunião Ecofin, em Bruxelas, num Conselho que reúne os ministros da Economia e das Finanças de todos os Estados-Membros. Este Conselho é responsável pela política da UE em três domínios principais: política económica, fiscalidade e regulamentação dos serviços financeiros.

