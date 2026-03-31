Luís Mira Amaral, antigo ministro dos governos de Cavaco Silva, foi constituído arguido num processo de violência doméstica após um incidente numa clínica privada em Lisboa.
Mira Amaral arguido por violência doméstica
31 mar 2026 15:05
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Segundo relatos, Mira Amaral terá agredido a mulher com uma bofetada durante uma discussão relacionada com a falta de uma prescrição médica, o que levou funcionários da clínica privada em Alvalade, Lisboa, onde se encontravam, a chamar a PSP. Foi detido no local, identificado e posteriormente libertado, ficando sujeito a termo de identidade e residência. O Correio da Manhã entretanto adiantou que o ex-ministro foi constituído arguido.
Em entrevista a Camilo Lourenço, no canal NOW, disse que "entretanto na clínica descobriram a prescrição e ela acabou por fazer a ressonância magnética. Ela apercebeu-se do estado nervoso em que eu estava. Calmamente deu-me mala para ir fazer o exame, acompanhei-a até ao piso onde o ia fazer e, quando dei por mim, estava eu calmamente sentado a ver o telemóvel e os emails, aparece a polícia, que me leva..."
APAV | Associação Portuguesa de Apoio à Vítima
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Testemunhas indicam que o ex-governante se exaltou e poderá ter ameaçado com novas agressões quando chegassem a casa. No entanto, ao Correio da Manhã, Mira Amaral nega ter agredido a mulher, admitindo apenas que levantou a voz e lhe tocou no ombro num momento de nervosismo.
“Exaltei-me porque estava muito nervoso mas não lhe bati. Também estranhei chamarem a polícia. Fui libertado por ordem da procuradora do ministério público”.
O fundador do Banco BIC contou ao canal Now que "sábado, dia 21 de março, ela piorou bastante. Estava com dores nas costas, arranjei-lhe uma ressonância magnética na clínica privada São João de Deus, à qual fui com ela na quinta-feira. Quando chegámos, a senhora que a atendeu pediu a prescrição médica e ela respondeu que não a tinha. Eu já estava extremamente nervoso, excedi-me. Virei-me para ela, levantei o braço, pus-lhe o braço no ombro, e perguntei em voz alta, 'então o que vamos fazer?'
Em declarações à SIC, afirmou que a mulher sofre de perturbação bipolar, situação com a qual diz lidar há mais de 30 anos, e que contribuiu para o contexto do incidente. Garantiu ainda que a própria mulher negou qualquer violência às autoridades.
O caso está agora sob investigação.
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