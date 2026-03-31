Mira Amaral arguido por violência doméstica

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Segundo relatos, Mira Amaral terá agredido a mulher com uma bofetada durante uma discussão relacionada com a falta de uma prescrição médica, o que levou funcionários da clínica privada em Alvalade, Lisboa, onde se encontravam, a chamar a PSP. Foi detido no local, identificado e posteriormente libertado, ficando sujeito a termo de identidade e residência. O Correio da Manhã entretanto adiantou que o ex-ministro foi constituído arguido.

Em entrevista a Camilo Lourenço, no canal NOW, disse que "entretanto na clínica descobriram a prescrição e ela acabou por fazer a ressonância magnética. Ela apercebeu-se do estado nervoso em que eu estava. Calmamente deu-me mala para ir fazer o exame, acompanhei-a até ao piso onde o ia fazer e, quando dei por mim, estava eu calmamente sentado a ver o telemóvel e os emails, aparece a polícia, que me leva..."

Testemunhas indicam que o ex-governante se exaltou e poderá ter ameaçado com novas agressões quando chegassem a casa. No entanto, ao Correio da Manhã, Mira Amaral nega ter agredido a mulher, admitindo apenas que levantou a voz e lhe tocou no ombro num momento de nervosismo.

“Exaltei-me porque estava muito nervoso mas não lhe bati. Também estranhei chamarem a polícia. Fui libertado por ordem da procuradora do ministério público”.

O fundador do Banco BIC contou ao canal Now que "sábado, dia 21 de março, ela piorou bastante. Estava com dores nas costas, arranjei-lhe uma ressonância magnética na clínica privada São João de Deus, à qual fui com ela na quinta-feira. Quando chegámos, a senhora que a atendeu pediu a prescrição médica e ela respondeu que não a tinha. Eu já estava extremamente nervoso, excedi-me. Virei-me para ela, levantei o braço, pus-lhe o braço no ombro, e perguntei em voz alta, 'então o que vamos fazer?'

Em declarações à SIC, afirmou que a mulher sofre de perturbação bipolar, situação com a qual diz lidar há mais de 30 anos, e que contribuiu para o contexto do incidente. Garantiu ainda que a própria mulher negou qualquer violência às autoridades.

O caso está agora sob investigação.