Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Os ministros da Administração Interna da União Europeia (UE) reúnem-se esta terça-feira, por videoconferência, para analisar a crise migratória em Ceuta, depois da entrada massiva de migrantes provenientes de Marrocos na cidade autónoma espanhola ter desencadeado tensões entre vários Estados-membros.
A reunião, convocada de urgência no sábado, começa às 10h00 de Bruxelas (09h00 em Lisboa) e contará com a participação dos ministros dos 27 Estados-membros, bem como dos países associados ao espaço Schengen — Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.
Portugal estará representado pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves. Participam ainda representantes da Europol, da Frontex e da Agência da União Europeia para o Asilo, numa reunião destinada a coordenar a resposta europeia à crise.
O encontro decorre poucos dias depois de cerca de 80 mil migrantes terem entrado em Ceuta a partir de Marrocos, naquela que é considerada a maior crise migratória de sempre na cidade autónoma espanhola. Apesar de a maioria já ter regressado a Marrocos, milhares de pessoas continuam em Ceuta, mantendo a pressão sobre as autoridades locais.
No final da reunião está prevista uma conferência de imprensa do comissário europeu para as Migrações, Magnus Brunner, que deverá apresentar as conclusões do encontro e as eventuais medidas acordadas pelos Estados-membros.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários