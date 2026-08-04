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Os ministros da Administração Interna da União Europeia (UE) reúnem-se esta terça-feira, por videoconferência, para analisar a crise migratória em Ceuta, depois da entrada massiva de migrantes provenientes de Marrocos na cidade autónoma espanhola ter desencadeado tensões entre vários Estados-membros.

A reunião, convocada de urgência no sábado, começa às 10h00 de Bruxelas (09h00 em Lisboa) e contará com a participação dos ministros dos 27 Estados-membros, bem como dos países associados ao espaço Schengen — Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

Portugal estará representado pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves. Participam ainda representantes da Europol, da Frontex e da Agência da União Europeia para o Asilo, numa reunião destinada a coordenar a resposta europeia à crise.

O encontro decorre poucos dias depois de cerca de 80 mil migrantes terem entrado em Ceuta a partir de Marrocos, naquela que é considerada a maior crise migratória de sempre na cidade autónoma espanhola. Apesar de a maioria já ter regressado a Marrocos, milhares de pessoas continuam em Ceuta, mantendo a pressão sobre as autoridades locais.

No final da reunião está prevista uma conferência de imprensa do comissário europeu para as Migrações, Magnus Brunner, que deverá apresentar as conclusões do encontro e as eventuais medidas acordadas pelos Estados-membros.

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