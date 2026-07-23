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Luís Neves declarou sentir-se "totalmente legitimado" para continuar a exercer funções e garantiu estar "disponível para tudo", incluindo uma eventual comissão parlamentar de inquérito ou uma audição na Comissão Permanente da Assembleia da República, pedido este último feito pela Iniciativa Liberal (IL). A presidente da IL, Mariana Leitão, justificou o pedido com a necessidade de esclarecimentos, considerando "insuportável" o silêncio do ministro sobre o assunto.

O ministro reiterou que responderá a todas as questões "ponto por ponto" no momento apropriado, remetendo para a declaração já prestada anteriormente.

Estas afirmações surgem dois dias depois de Luís Neves ter garantido estar a reunir a documentação relativa às obras em Odemira e de ter manifestado satisfação com a abertura de uma investigação sobre a movimentação do atrelado com droga apreendido na Operação Pacoba para as instalações da empresa Construbarcelos.

Ainda hoje no briefing do Conselho de Ministros, a ministra da Justiça não respondeu à pergunta relacionada com a confiança em Luís Neves dizendo que o caso está em segredo de justiça.