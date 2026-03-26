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Segundo o The Guardian, Araghchi e Ghalibaf deixaram de constar na lista de alvos de Israel depois de o Paquistão ter solicitado aos Estados Unidos que não os visassem.

Abbas Araghchi liderava a delegação iraniana nas negociações nucleares com Washington e é considerado um dos diplomatas mais experientes do país, enquanto Mohammad Bagher Ghalibaf é visto por alguns membros da Casa Branca como um parceiro viável para futuras negociações.

Segundo o relato inicial do The Wall Street Journal, citado também por autoridades norte-americanas, os dois dirigentes iranianos foram retirados temporariamente da lista de alvos de Israel e dos Estados Unidos por quatro a cinco dias, período durante o qual Donald Trump tentava reabrir negociações com o Irão. O jornal norte-americano não mencionou qualquer envolvimento do Paquistão no processo.

Desde o início do conflito atual, vários altos responsáveis iranianos foram mortos por Israel, incluindo o líder supremo do Irão, aiatolá Ali Khamenei, e o chefe de segurança Ali Larijani. Israel reiterou o seu compromisso em prosseguir a perseguição aos líderes iranianos, enquanto Donald Trump reconheceu que muitos potenciais interlocutores, incluindo negociadores que estiveram envolvidos em conversações antes da guerra, já foram eliminados em ataques.

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