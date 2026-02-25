Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ministro terá chegado às instalações hospitalares pelo próprio pé, pelas 8h30, acompanhado da esposa, tendo sido submetido a vários exames médicos para confirmar o diagnóstico.

Inicialmente algumas indicações apontavam para um quadro de possível AVC, mas este acabou por ser descartado, tendo-lhe sido então diagnosticado um micro AVC.

Joaquim Morais Sarmento continua sob observação no Hospital de Santa Maria, confirmou fonte hospitalar ao 24notícias.

O ministro, refira-se, tinha agendado para esta quarta-feira a participação na 2.ª edição do Conversas com Fomento, no Campo Pequeno. Cabia ao ministro de Estado e das Finanças o discurso de encerramento.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.