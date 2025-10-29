Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Acho que enquanto tivermos serviço público, ele tem que ser pago, enquanto ele tem que ser pago, tem que ser pago de forma de tributo, agora há uma coisa, não temos que pagar mais", disse António Leitão Amaro, na segunda ronda da audição no âmbito da apreciação na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), numa audição conjunta das comissões de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e do Orçamento, Finanças e Administração Pública.

"E não, nem toda a gente diz [que a CAV] que é suficiente. Há muita gente, incluindo na organização, que acha que a CAV tem mesmo que subir", prosseguiu Leitão Amaro.

"A RTP tem dificuldades já, de resultados negativos este ano, e previstos para o futuro" e "a resposta mais fácil é vamos aumentar a CAV", apontou. Agora, "eu recuso isso, não vamos aumentar a CAV, temos que reduzir os custos", reforçou o governante.

Leitão Amaro sublinhou que a RTP tem de "se reorganizar" e "cortar certos custos".

