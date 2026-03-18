Os números foram apresentados hoje pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, na Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, na Assembleia da República.

Miguel Pinto Luz admite que o "Estado gere mal o património imobiliário” e diz que a solução para resolver a crise da habitação passa pelas "autarquias, privados, associações e IPSS que queiram dinamizar e pôr esse património ao serviço dos portugueses".

Para já, o ministro adianta que, desde que tomou posse, o governo já transferiu para as câmaras 75 imóveis, entregou mais de 18 mil casas e suportou em apoios sociais variados (Porta 65 Jovem, Porta 65+, PAS, PAER, compensação a senhorios e benefícios fiscais) mais de 680 milhões de euros em 2025.

Segundo a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN), o mercado imobiliário está a dar sinais de recuperação, com o aumento do stock de casas para arrendamento, a desaceleração da subida das rendas (de 5% para 1% em Lisboa), a descida das rendas médias pedidas (-2%) e mais investimento na construção (5,5%), que atinge agora os 28 mil milhões de euros, 10 mil milhões em concursos públicos.

No seu discurso regimental, Miguel Pinto Luz abordou ainda outros assuntos. O ministro assegurou que a CP não será desmantelada e gerará lucro no final deste ano, mantendo que o governo apresentará propostas para a sub-concessão de linhas suburbanas em Lisboa e no Porto, com o objectivo de melhorar serviços e reduzir custos.

Ainda na área dos transportes, garantiu que a privatização da TAP e o novo aeroporto de Lisboa deverão avançar "em velocidade de cruzeiro", sem quaisquer sobressaltos ou desvios a assinalar.