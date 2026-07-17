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O ministro da Educação, Fernando Alexandre, garantiu esta sexta-feira, antes do debate de urgência no Parlamento sobre os exames nacionais, que todas as provas já se encontram classificadas.

PCP

O debate, requerido pelo PCP, arrancou com uma intervenção da deputada Paula Santos, que manifestou solidariedade para com os estudantes, as famílias e os professores, atribuindo ao Governo a responsabilidade pela ansiedade gerada durante o processo de classificação.

A deputada comunista acusou o ministro de fugir ao escrutínio parlamentar e criticou a decisão de avançar com um novo modelo de classificação digital sem estarem reunidas as condições necessárias, recordando o projeto-piloto realizado no exame de Filosofia no ano anterior.

Paula Santos apontou ainda os atrasos, as falhas no processo de classificação e os problemas com exames incompletos, acusando o Governo de transformar os alunos em "cobaias" e os professores em "bodes expiatórios" de um processo que classificou como falhado.

Durante a intervenção, questionou ainda o ministro sobre as medidas previstas para evitar novos constrangimentos na segunda fase dos exames nacionais e sobre os preparativos para o próximo ano letivo.

Iniciativa Liberal

A Iniciativa Liberal acusou o Governo de estar "aos papéis" e considerou que o ministro da Educação "chumbou" na gestão do processo de classificação.

A deputada Angélique da Teresa apontou os vários problemas registados nas últimas semanas e afirmou que milhares de famílias foram deixadas "em sobressalto". Defendeu ainda que os constrangimentos poderão levar mais alunos à segunda fase dos exames e comprometer o acesso ao ensino superior, por falta de ajustamento dos prazos.

PS

O deputado Porfírio Silva responsabilizou o ministro da Educação por todo o processo e disse esperar que as pautas reflitam corretamente o desempenho dos alunos. Questionou o Governo sobre o acesso às provas, o eventual pagamento das reapreciações, a possibilidade de consulta dos originais, o ajustamento do calendário e as medidas para evitar prejuízos no acesso ao ensino superior.

JPP

Também o deputado Filipe Sousa, do JPP, considerou que o problema é uma questão de confiança no Estado, defendendo que a falha esteve na execução do processo e não na solução tecnológica em si. Sublinhou ainda que os alunos não podem ser penalizados pelos problemas registados durante a transição para o novo modelo de classificação.

Chega

O presidente do Chega, André Ventura, afirmou que o país atravessa uma "crise na educação" e acusou o ministro da Educação de responsabilizar terceiros pelos problemas registados no processo de classificação.

Recordando as declarações sobre a alegada "imprudência" das famílias, defendeu que cabe ao Governo responder aos alunos e encarregados de educação. Questionou ainda a decisão de avançar com uma plataforma cujo projeto-piloto já tinha evidenciado dificuldades e pediu ao ministro que garanta a divulgação das notas ainda durante o dia, para permitir aos alunos avançar com o processo de acesso ao ensino superior.

Livre

A deputada Filipa Pinto enumerou os constrangimentos registados durante o processo e questionou o ministro sobre se iria assumir responsabilidades e pedir desculpa aos alunos e às famílias pela "ansiedade e transtorno" causados.

Criticou a implementação da classificação digital sem um plano alternativo e pediu garantias de que todos os alunos poderão aceder gratuitamente às suas provas e solicitar a respetiva reapreciação, defendendo que o ministro deve retirar consequências políticas dos acontecimentos.

Bloco de Esquerda

Já o deputado Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, acusou o ministro de ter "mentido ou falhado sempre" ao longo do processo, atribuindo-lhe a responsabilidade pelos problemas verificados e afirmando que o tema será acompanhado no âmbito da comissão parlamentar de inquérito.

PSD

Em resposta às críticas da oposição, o deputado Pedro Alves, do PSD, elogiou o "inabalável sentido de responsabilidade" dos professores, considerando-os o "pilar" da escola pública e defendendo que mantiveram sempre os alunos como prioridade. Acusou alguns partidos de, ao atacarem o Governo, colocarem em causa o trabalho e a competência dos docentes, sublinhando que o Executivo tem valorizado a carreira e procurado tornar a profissão mais atrativa.

O social-democrata acusou ainda o PS de adotar uma "indignação oportunista", recordando que os socialistas defenderam a digitalização do processo de classificação, e considerou que o debate ultrapassa a questão dos exames e das plataformas informáticas, centrando-se na capacidade do país para concretizar reformas.

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