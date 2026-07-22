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Em entrevista à RTP, o Ministro da Educação afirmou que “não desvaloriza a perturbação que existe”, mas responsabiliza particularmente o “muito ruído” em torno do processo, assumindo a responsabilidade pelo sucedido: “O responsável último deste processo sou eu.”

Para Alexandre, o importante é que no final “estava garantido que os alunos teriam a nota correspondente ao trabalho que fizeram no seu percurso escolar, porque os exames estavam guardados em segurança nas instalações da Imprensa nacional Casa da Moeda”.

O ministro também garantiu que “todas as desconformidades vão ser corrigidas”, porque os exames “estiveram sempre guardados” num armazém em Sintra. Contudo, afirma que “uma das vantagens deste sistema de digitalização é que os erros são transparantes”.

O ministro da Educação afirma que os erros que têm sido reportados”não têm necessariamente a ver com a digitalização”, mas com a forma como os parâmetros de avaliação foram introduzidos no sistema. Até agora, houve 680 casos de erros de desconformidades nos exames reportados no sistema próprio para o efeito, confirmou.

“Na maior parte dos casos, são corrigidos muito rapidamente. Sei que vamos poder corrigir todos os erros. Portanto, no final, todos os alunos vão ter a sua classificação e não serão prejudicados quer no acesso ao ensino superior quer na conclusão do secundário.”

Em relação à digitilização, Fernando Alexandre conta depois que quando chegou ao Governo, em abril de 2024, avaliou, após uma semana de reuniões, que “não havia condições para provas digitais do nono ano” e decidiu que o processo seria feito em papel. “Essa mudança foi um enorme risco, porque estávamos em abril e nem sequer havia papel.”

Para o ministro, teria sido uma “leviandade” avançar para a digitalização do processo sem garantias sobre a capacidade do ministério para o realizar.

“Houve uma avaliação e aquilo que foi reportado, em reuniões que estão gravadas, é que o processo decorreu sem problemas de maior”, explicou.

Ainda sobre a experiência com o exame de filosofia no ano passado, exame piloto, “a informação que é decorreu sem problemas de maior”. Quanto aos exames deste ano, afirma que a conclusão é que o processo foi “bem desenhado”.

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