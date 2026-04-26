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O Mali foi palco de uma vaga de violência este fim de semana, culminando na morte do ministro da Defesa, Sadio Camara, durante um ataque à sua residência em Kati, uma importante base militar situada a cerca de 15 quilómetros da capital, Bamako.

De acordo com informações avançadas por várias fontes, ao jornal Al Jazeera, o ataque integrou uma operação coordenada levada a cabo por combatentes ligados ao grupo jihadista Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) e por rebeldes tuaregues (povo berbere, muçulmano, mas não árabe) da Frente de Libertação do Azawad. A ofensiva incluiu um atentado suicida com carro-bomba contra a residência de Sadio Camara, considerada uma das zonas mais fortificadas do país.

Figura central da junta militar que chegou ao poder após os golpes de Estado de 2020 e 2021, Sadio Camara era visto como um dos homens mais influentes do regime e apontado por alguns analistas como potencial futuro líder do Mali. A sua morte representa, segundo especialistas, um duro golpe para as forças armadas e para a estabilidade política do país.

Os ataques não se limitaram a Kati. Registaram-se confrontos em várias regiões, incluindo na capital Bamako, e nas cidades de Gao, Kidal e Sévaré. Residentes relataram intensos tiroteios e explosões, com a operação a prolongar-se por mais de 24 horas.

O presidente de transição, Assimi Goïta, foi retirado para um local seguro e encontra-se “vivo e no comando”, segundo fontes no terreno.

Analistas alertam para uma possível escalada do conflito nos próximos dias. A cooperação entre grupos armados que anteriormente se combatiam entre si, nomeadamente jihadistas e rebeldes tuaregues, representa uma nova dinâmica no terreno, aumentando a pressão sobre o Estado do Mali.

A União Africana, a Organização da Cooperação Islâmica e o Departamento de Estado dos EUA condenaram os ataques, apelando ao fim da violência e à estabilização do país.

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