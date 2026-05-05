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Luís Neves afirmou que as operações em curso poderão conduzir a novos desenvolvimentos até ao final do dia, dependendo da prova recolhida. “Hoje estão a decorrer novas diligências e poderá haver novas detenções no final do dia de acordo com a prova que vier a ser carreada”, declarou o governante, à margem das comemorações do 18.º aniversário da Unidade Especial de Polícia (UEP) da PSP, em Belas, Sintra.

O ministro precisou ainda que os suspeitos envolvidos são todos agentes da Polícia de Segurança Pública em funções, referindo que poderão ter estado ligados a comportamentos considerados desviantes ocorridos em 2024 e 2025 na referida esquadra.

O caso, que está a ser investigado pelas autoridades competentes, envolve alegações de maus-tratos a detidos e tem motivado uma investigação em curso, com recolha de prova e análise de eventuais responsabilidades disciplinares e criminais.

As autoridades mantêm o processo em fase ativa de investigação, não estando excluída a possibilidade de novas detenções nos próximos desenvolvimentos do inquérito.

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