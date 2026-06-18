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A proposta do Governo para rever a legislação laboral está esta quinta-feira, 18 de junho, em discussão na Assembleia da República, num debate marcado pela contestação sindical e pela incerteza quanto à sua aprovação na generalidade.

A iniciativa legislativa, que altera o Código do Trabalho e legislação conexa, deu entrada no Parlamento há cerca de um mês e será debatida com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho. A votação na generalidade está agendada para sexta-feira, mas o resultado permanece em aberto.

Enquanto decorre o debate parlamentar, a CGTP promove uma concentração junto à Assembleia da República para exigir a “derrota do pacote laboral”, considerando que as alterações propostas representam um retrocesso nos direitos dos trabalhadores.

Por sua vez, a UGT optou por acompanhar os trabalhos parlamentares a partir das galerias da Assembleia. A delegação sindical é liderada pelo secretário-geral, Mário Mourão.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, defendeu esta quinta-feira, no Parlamento, a proposta de revisão da legislação laboral apresentada pelo Governo, rejeitando as críticas da oposição e das centrais sindicais e assegurando que o diploma não implica qualquer corte de direitos dos trabalhadores.

Na abertura do debate sobre as alterações ao Código do Trabalho e legislação conexa, a governante afirmou que o país enfrenta há décadas um problema de estagnação económica e social, responsabilizando os sucessivos governos socialistas pela situação atual.

“O país habituou-se à estagnação e a pensar pequeno, à cauda da Europa”, declarou, apontando exemplos de países que ultrapassaram Portugal em vários indicadores económicos, entre os quais a Roménia, a Polónia, a Chéquia, a Eslovénia, a Lituânia e Malta.

A ministra considerou que o Parlamento é agora chamado a decidir entre “velhas receitas” e uma estratégia de mudança. Na sua intervenção, dirigiu críticas ao Partido Socialista, recordando que governou durante grande parte das últimas duas décadas.

“Vou dar-vos uma notícia: o país nunca esteve bem. E o partido que governou 20 dos últimos anos, oito dos últimos dez, não pode deixar de ter responsabilidade direta no estado atual do país”, afirmou.

Maria do Rosário Palma Ramalho acusou ainda alguns partidos de manterem uma visão ideológica assente na “luta de classes”, referindo a existência de “tiques de marxismo e leninismo” no debate político em torno das alterações laborais.

A governante rejeitou igualmente as acusações de que a proposta representa um retrocesso nos direitos dos trabalhadores. Pelo contrário, garantiu que as alterações apresentadas pelo Executivo reforçam mecanismos de proteção laboral.

“Fiquem tranquilos. Ao contrário do que vos quiseram convencer, não há nenhum corte de direitos nesta reforma. Pelo contrário, eles são reforçados”, assegurou.

Durante a sua intervenção, Palma Ramalho defendeu também o papel das empresas na economia nacional, considerando ser um erro “diabolizar o mundo empresarial”, sobretudo num país onde a esmagadora maioria do tecido económico é constituída por microempresas.

“É um erro diabolizar o mundo empresarial quando 96% das nossas empresas são microempresas”, afirmou.

A ministra sustentou ainda que as principais reformas laborais realizadas em Portugal nas últimas décadas tiveram origem em governos da Aliança Democrática (AD), citando as alterações promovidas durante os executivos liderados por Aníbal Cavaco Silva, Durão Barroso e Pedro Passos Coelho.

No final da intervenção, apelou aos deputados para que assumam a responsabilidade da decisão que será tomada sobre a proposta do Governo.

“O Parlamento é soberano e tem de decidir”, declarou, acrescentando que caberá depois aos portugueses avaliar o sentido dessa decisão.

“O Governo assume de que lado da História quer ficar”, concluiu.

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