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"Nós estamos agora muito focados no primeiro pilar do Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), que é o recuperar o que ficou estragado, mas a seguir iremos focar-nos na resiliência", disse a ministra do Ambiente e Energia na cerimónia de assinatura dos contratos-programa para intervenções de emergência, reabilitação de infraestruturas e património ambiental nos municípios de Albergaria-a-Velha, Águeda e Estarreja, no distrito de Aveiro.

Maria da Graça Carvalho referiu que é preciso aproveitar o programa do PTRR para "dar uma maior consistência e uma maior resistência destas regiões que são extremamente frágeis em relação às alterações climáticas".

"É por isso que o programa existe, primeiro para recuperar e depois para fazer diferente, fazer com que o país fique mais forte, mais resistente às várias intempéries, sejam elas climáticas ou geopolíticas, que infelizmente se passam nos dias de hoje", sublinhou.

Os contratos assinados representam um investimento global de 2,6 milhões de euros (900 mil euros para Águeda, 800 mil euros para Albergaria-a-Velha e 900 mil euros para Estarreja) e visam responder aos danos provocados pelo último comboio de tempestades.

"Isto completa um conjunto de 40 contratos que assinámos com 40 municípios, no valor de 35 milhões de euros, que foi a primeira tranche de uma ajuda em relação às cheias, relativo a questões relacionadas com os rios, sejam eles os rombos dos diques, as margens, pequenas estruturas que ficaram danificadas e, portanto, estes são os últimos três que faltavam assinar", disse a ministra do Ambiente.

A governante salientou que estes financiamentos são transferidos imediatamente a 100% para as autarquias, para que possam avançar rapidamente com as intervenções, sendo que algumas delas já estão em curso.

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