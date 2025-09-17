Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ministra da Saúde admitiu hoje que é possível que um médico consiga ganhar 400 mil euros em apenas 10 dias, caso trabalhe em regime de cirurgias adicionais. No entanto, a ministra garantiu que este tipo de situações não é habitual, refere o Observador.

A declaração surgiu durante a sua audição na Comissão de Saúde da Assembleia da República, onde foi questionada sobre os elevados valores pagos a alguns profissionais de saúde por serviços extras.

“Se é possível um médico trabalhar tanto para que seja possível chegar àqueles valores. É. Se é habitual? Não é habitual“, afirmou Ana Paula Martins. A ministra explicou que, caso os procedimentos sejam devidamente codificados, de acordo com as tabelas de preços, valores elevados podem surgir. No entanto, ela sublinhou que situações como estas não são frequentes.

A questão foi levantada após o caso de Miguel Alpalhão, dermatologista do Hospital Santa Maria, que terá recebido uma quantia significativa em um curto período devido a cirurgias adicionais. Ana Paula Martins afirmou que o relatório da Inspeção Geral das Atividades em Saúde (IGAS) sobre o caso está a ser finalizado e será publicado em breve.

A ministra também se referiu à necessidade de reformar o sistema de cirurgias adicionais no SNS, revelando que a partir da próxima semana será implementado o Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias (SINACC), que visa melhorar a transparência e o controlo desses procedimentos.

