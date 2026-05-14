Na carta de demissão, a governante, Wes Streeting, refere que “é agora claro que [Starmer] não irá liderar o Partido Trabalhista nas próximas eleições legislativas”, deixando críticas diretas ao atual líder do Governo britânico.

A demissão surge num contexto político marcado pela instabilidade dentro do Partido Trabalhista, que enfrenta contestação interna após desempenhos eleitorais considerados fracos nas eleições locais e regionais da semana passada.

Streeting não esclareceu se pretende avançar com uma candidatura à liderança do partido, limitando-se a abandonar o Executivo sem anunciar os próximos passos políticos.

A saída aumenta a pressão sobre Keir Starmer, que tem enfrentado crescentes pedidos de responsabilização dentro das próprias fileiras trabalhistas.