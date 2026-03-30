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À margem de uma visita a obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), na Maia, distrito do Porto, a governante reconheceu que “há áreas de especialidade em que os tempos vão para além daquilo que é o recomendado”, sublinhando que a situação “tem que ser resolvida”.

Segundo Ana Paula Martins, a resposta passa sobretudo por criar condições de incentivo que permitam acelerar a realização de cirurgias, através de instrumentos legais específicos. “A parte que cabe ao Governo tem sobretudo que ver com o garantir de condições em termos de incentivos para que haja uma portaria no sentido de facilitar a resposta a estes doentes, pelo menos durante um determinado período de tempo, até conseguirmos atingir os tempos máximos de resposta garantida”, afirmou.

A ministra fez questão de sublinhar que qualquer solução terá de salvaguardar a segurança dos doentes e das equipas clínicas. “Nunca pode estar em causa a segurança dos doentes, nem as equipas que são necessárias para as cirurgias”, frisou.

A governante destacou ainda a aposta no trabalho em rede entre unidades de saúde e referiu que estão a ser revistas várias portarias com o objetivo de melhorar o acesso aos cuidados cirúrgicos. Reconhecendo as dificuldades, admitiu que nem todos os problemas terão solução imediata, devido à carência de profissionais em algumas especialidades, mas garantiu que o Executivo pretende aumentar a taxa de utilização dos blocos operatórios sempre que existam condições, nomeadamente anestesistas, para realizar mais cirurgias dentro dos tempos máximos recomendados.

Questionada sobre a cirurgia cardíaca, tema que gerou preocupação nos últimos meses, após alertas de hospitais do Norte que não são centros de referência, Ana Paula Martins confirmou que está a ser preparado um plano específico de incentivos. “Vou-lhe chamar modelo de incentivo para conseguirmos recuperar tempos, como tivemos, por exemplo, para o OncoStop [cirurgia oncológica], recorrendo à chamada cirurgia adicional”, explicou.

A ministra acrescentou ainda que a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde está a avaliar as condições dos centros existentes e anunciou uma revisão da legislação relativa aos centros de referência, incluindo os da área da cirurgia cardíaca. “Temos que olhar como um todo para os centros de referência”, concluiu.

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