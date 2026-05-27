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A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, considerou esta quarta-feira que “esta situação não deveria ter acontecido”, após uma grávida de 40 semanas em trabalho de parto ter sido encaminhada do Hospital de Faro para o Hospital de Portimão devido ao encerramento condicionado da urgência obstétrica da unidade algarvia.

Falando à margem de um evento, Ana Paula Martins afirmou aguardar ainda uma “clarificação” da ULS Algarve, mas admitiu já a existência de uma falha no processo.

“A legislação que foi produzida, que faz a reorganização do processo de urgência no caso da Obstetrícia, não permite que uma cidadã grávida em trabalho de parto possa não ser admitida numa urgência”, afirmou a ministra.

“Significa que esta situação não deveria ter acontecido”, acrescentou.

Segundo a governante, a DE-SNS encontra-se em contato com o Hospital de Faro para apurar em detalhe o percurso da utente e deverá existir um esclarecimento “nas próximas horas”.

Também a ERS anunciou a abertura de um processo de avaliação “com vista ao cabal esclarecimento dos factos”.

Sem mencionar diretamente o caso concreto, a ERS recordou que a referenciação através da linha SNS 24 “não pode comprometer o direito de acesso dos utentes a cuidados de saúde adequados, necessários e prestados em tempo clinicamente aceitável”, sobretudo em situações com potencial risco materno-fetal.

O caso ocorreu na passada sexta-feira. Segundo avançou a SIC Notícias, a mulher, de 37 anos, deslocou-se pelos próprios meios ao Hospital de Faro depois de lhe rebentarem as águas e de as contrações se tornarem mais frequentes.

Ao chegar à unidade hospitalar, encontrou a urgência obstétrica encerrada para casos não referenciados previamente.

A grávida acabou por contactar o INEM e foi assistida à porta do hospital por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

O médico do INEM terá considerado existir iminência de parto e insistido na admissão da grávida em Faro. Ainda assim, manteve-se a orientação para transferência para o Hospital de Portimão, a cerca de 70 quilómetros.

O bebé acabou por nascer sem complicações no Hospital de Portimão, com 3,7 quilos.

Numa resposta enviada ao jornal Expresso antes das declarações da ministra, a ULS Algarve confirmou que a urgência obstétrica e o bloco de partos do Hospital de Faro estavam em nível 2 de contingência, situação que reservava a unidade para “urgências internas e casos de risco devidamente referenciados pelo CODU/INEM”.

Segundo a administração hospitalar, os meios disponíveis em Faro estavam “exclusivamente reservados a situações graves, com eventual risco de vida para a mãe e/ou para o feto”, cenário que, de acordo com a avaliação clínica efetuada, “não se verificava neste caso”.

A ULS Algarve sustentou ainda que “o sistema funcionou adequadamente”, uma vez que foi garantida assistência obstétrica dentro da rede hospitalar algarvia e o parto decorreu “sem intercorrências”.

No entanto, a própria instituição admite que o episódio está agora a ser analisado internamente.

A polémica centra-se também na interpretação da legislação em vigor. A portaria que regula os níveis de contingência das urgências obstétricas prevê que grávidas em trabalho de parto possam ser admitidas em situações de risco iminente ou quando encaminhadas pelo CODU/INEM, circunstância que acabou por ocorrer neste caso, após a intervenção dos meios de emergência à porta do hospital.

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