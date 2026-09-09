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Durante uma audição requerida pelo Chega, Rita Alarcão Júdice afirmou aos deputados que “não houve qualquer mentira, ninguém mentiu” relativamente ao valor de 144 mil euros destinado à destruição dos químicos.

A declaração surge depois de, na semana passada, o Ministério da Justiça ter esclarecido que o montante abrangia mais processos para além dos materiais que se encontravam no atrelado apreendido. A informação contrariou o que o ministro da Administração Interna e antigo diretor nacional da PJ, Luís Neves, tinha afirmado em julho.

Na altura, Luís Neves explicou que tinha autorizado a deslocação do atrelado apreendido, com os respetivos materiais, para as instalações da empresa Construbarcelos, para que fossem destruídos.

“Houve uma informação que me foi veiculada pelos serviços da Polícia Judiciária”, explicou Rita Alarcão Júdice, acrescentando que pediu ao atual diretor nacional da PJ, Carlos Cabreiro, para “assumir pessoalmente a responsabilidade de apurar ponto por ponto o que está a passar e qual é a informação que tem que ser dada”.

A ministra afirmou que o Ministério da Justiça está a “apurar com maior detalhe o que é que se está a passar” e aguarda a confirmação de que todos os materiais incluídos no orçamento para destruição correspondem exclusivamente aos produtos apreendidos no âmbito da Operação Pacoba.

Segundo a governante, a informação disponível neste momento aponta para que os materiais sejam apenas os relacionados com a operação, mas existe uma diferença importante: é uma quantidade superior à que se encontrava no atrelado.

“E daí, provavelmente, tenha estado a origem da informação errada que recebi da parte da Polícia Judiciária”, justificou a ministra na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Caso do atrelado está sob investigação

O atrelado que transportava os químicos apreendidos num processo relacionado com tráfico de droga é uma das polémicas associadas à passagem de Luís Neves pela direção da PJ.

Por decisão do então diretor nacional, que classificou a medida como um “puro ato de boa gestão”, o atrelado foi entregue a um empreiteiro de Barcelos, João Carvalho, que Neves reconheceu ser seu amigo.

A empresa do empreiteiro recebeu 17 empreitadas de obras na Polícia Judiciária e João Carvalho foi também contratado por Luís Neves para realizar obras, a título pessoal, numa propriedade do antigo diretor em Odemira, no Alentejo.

O caso do atrelado é atualmente alvo de um inquérito criminal do Ministério Público, um dos três processos que envolvem Luís Neves. A existência dos inquéritos foi confirmada pelo procurador-geral da República.

Paralelamente, estão em curso auditorias à Polícia Judiciária que abrangem sobretudo o período em que a instituição foi liderada por Luís Neves.

Uma das auditorias é interna e foi determinada pelo atual diretor nacional, Carlos Cabreiro. A outra está a cargo da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça (IGSJ), cujas conclusões deverão ser conhecidas até ao final do ano, segundo já indicou a ministra da Justiça.

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