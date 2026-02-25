Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O anúncio, feito numa entrevista no canal BFMTV, não foi uma surpresa, pois Dati já tinha adiantado em janeiro que iria deixar o cargo no ministério para se dedicar às municipais.

"A batalha da minha vida é Paris, digo aos parisienses que luto por eles e por Paris", declarou a dirigente de centro-direita, que figura entre as favoritas a suceder, na Hôtel de Ville de Paris, à socialista Anne Hidalgo, que não se candidata a uma segunda reeleição, após doze anos à frente da capital.

Numa nota, a Presidência francesa indicou que o presidente francês Emanuel Macron aceitou a demissão e agradeceu à até agora ministra da Cultura "a ação útil" que esta desempenhou durante os dois anos em que ocupou o cargo, que estiveram marcados por algumas polémicas e um processo judicial contra ela.

Entre as controvérsias, destaca-se a proposta de lei, ainda em tramitação parlamentar, para a reforma do setor audiovisual público em França, que pretende unir num único conglomerado televisão, rádio e arquivos públicos, para economizar custos.

A antiga ministra da Justiça sob a presidência de Nicolas Sarkozy (2007-12) realiza campanha na capital francesa sob a sombra de um julgamento contra ela e contra o antigo presidente da aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn.

O processo, que se realizará em setembro de 2026, julgará Dati pelos crimes de corrupção e tráfico de influências passivas no exercício de cargos públicos, assim como pelos de encobrimento de abuso de poder e abuso de confiança.

O caso refere-se aos 900 mil euros que Dati, de 60 anos, recebeu da Renault-Nissan a título de consultoria jurídica entre 2010 e 2013, quando era eurodeputada.

A investigação, aberta após a denúncia que uma acionista da Renault apresentou perante o Ministério Público Nacional Financeiro (PNF) em 2019, considerou que esses pagamentos na realidade escondiam atividades de "lobby", que estão proibidas para os membros do Parlamento Europeu.

