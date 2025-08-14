Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A governante falou na Sede Nacional da ANEPC (Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil), em Carnaxide.

A ministra começou por expressar "profunda solidariedade aos afetados" pelos incêndios rurais estão há 22 dias a afetar o país numa onda de calor interrupta. "É uma luta nacional, um combate de todos".

Maria Lúcia Amaral elogiou ainda os profissionais que combatem diretamente o fogo diariamente sob condições de "exaustão e cansaço".

“Perante esse facto é bom que ninguém está excluído do esforço conjunto, do combate que é de todo e é necessário manter a vigilância, auto-contenção e pensar que esta é uma luta nacional”, afirma a governante.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Assim, a ministra anunciou que fica prolongada a situação de alerta até 17 de agosto, domingo "com todas as proibições".

Maria Lúcia Amaral, falou ainda sobre a situação dos Canadairs e diz compreender “apelos dos autarcas perante natureza dramática” que está a ser vivida pelo país, nomeadamente pela “impotência e aflição” que provocam.

Porém, realça, existe “o maior dispositivo de sempre no terreno”. “Houve dois Canadairs portugueses que ficaram inoperantes e soube-se esta tarde que estavam novamente no ar”, aponta, recordando que há mais dois emprestados por Marrocos.

“Neste momento estamos a reagir com todos os meios disponíveis”, assegura a governante, apontando que é tempo de “unir esforços”.

A ministra da Administração Interna sublinha também que quem está perto das populações, nomeadamente os autarcas, “entenda que nada é suficiente”. Dastaca ainda dados de quarta-feira, com meios disponíveis e no terreno: 603 veículos, 1850 operacionais, houve 167 missões aéreas. “Estes meios demonstram que o país está a responder e de uma forma única”, garante, acrescentando que “ninguém está imune à descoordenação”.

O que é proibido em situação de alerta?

Acesso e circulação proibidos em zonas florestais definidas nos planos municipais;

Proibidas queimadas e queimas de sobrantes agrícolas (mesmo as já autorizadas);

Interditos trabalhos com máquinas nos espaços florestais e rurais (ex: motorroçadoras, corta-matos);

Fogo de artifício proibido, independentemente do tipo ou da licença.

Quais as exceções?

Algumas atividades só são permitidas se forem essenciais e feitas com precauções: