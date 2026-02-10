Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O primeiro a reagir foi o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, referindo aos jornalistas que não é por "se mudar a ministra da Administração Interna que os problemas se vão resolver, mas esta é a prova de que o Governo falhou. O maior responsável é o primeiro-ministro. Eu [enquanto ministro da Administração Interna] nunca tomei decisões sem consultar com o PM", afirmou.

Também a líder da Iniciativa Liberal reagiu à demissão da MAI, referindo que “foram5 dias que se perderam. O governo deve enfrentar esta pasta com competência, resposta pronta e capacidade de comunicação em situação de crise. As populações estão desesperadas. São necessárias soluções já”, escreveu Mariana Leitão nas redes sociais.

Do Livre, o deputado Paulo Muacho, em declarações à rádio TSF, defendeu que esta demissão surge na véspera do debate quinzenal com apenas um objetivo: proteger Luís Montenegro, reconhecendo ainda que o país “já tinha percebido” que Maria Lúcia Amaral não tinha condições de continuar a assumir a pasta da Administração Interna. O deputado pediu ainda um reforço dos meios no terreno para dar resposta às necessidades da população em virtude do mau tempo e alerta que “nada estava preparado”.

Do PAN, a primeira reação chegou pela parte da líder do partido, Inês Sousa Real, que à TSF afirmou que a demissão “já era expectável”, alertando que “ou existe de facto uma visão de Luís Montenegro em que passa a dar prioridade à prevenção (…) ou então, seja qual for a figura que colocar neste cargo, vamos estar sempre a correr contra os prejuízos”.

Do Chega, André Ventura referiu que "esta demissão é a prova da incapacidade do Governo em gerir todas as adversidades que o país tem enfrentado, desde os incêndios ao recente fenómeno das tempestades". Para o líder do Chega, "é um falhanço evidente de Luís Montenegro que, da saúde à administração interna, vai perdendo o controlo do Governo. Quanto mais tempo vai demorar até serem resolvidos os outros 'erros de casting' deste Governo? Portugal merece muito mais!", finaliza.

Também Gouveia e Melo, antigo candidato presidencial, comentou a demissão da MAI. Em entrevista na SIC, Gouveia e Melo revela que "a situação já tinha passado para lá de um limite que é razoável e acho que a ministra achou o mesmo”. De recordar que Gouveia e Melo já tinha pedido a demissão da MAI num artigo de opinião no jornal Público, publicado hoje.

