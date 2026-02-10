Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que "aceitou o pedido de demissão da ministra das Administração Interna, que entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo e que lhe foi proposta pelo Primeiro-Ministro". Esta é a primeira demissão do XXV Governo PSD/CDS-PP, pouco mais de oito meses depois da sua posse, a 5 de junho de 2025.

Assim, o comunicado revela que Luís Montenegro vai assumir "transitoriamente as respetivas competências, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, da Lei Orgânica do Governo (Decreto-Lei n.º 87-A/2025, de 25 de julho), logo que a exoneração se torne efetiva".

Recentemente, Maria Lúcia Amaral vinha sendo alvo de várias criticas pela forma como estava a gerir a crise do mau tempo, na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, e que causou até agora 15 mortos e também centenas de feridos e desalojados.

A demissão de Maria Lúcia Amaral chega um dia antes do regresso do PM ao parlamento, para um debate quinzenal que deverá ficar marcado pela resposta do Governo às consequências do mau tempo.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, foi dos primeiros a reagir, revelando que não é por "se mudar a ministra da Administração Interna que os problemas se vão resolver, mas esta é a prova de que o Governo falhou. O maior responsável é o primeiro-ministro. Eu [enquanto ministro da Administração Interna] nunca tomei decisões sem consultar com o PM", afirmou aos jornalistas.

Antes de assumir a pasta da Administração Interna no Governo liderado por Luís Montenegro, Maria Lúcia Amaral foi juíza do Tribunal Constitucional, entre 2007 e 2016, e vice-Presidente do mesmo Tribunal, desde 2012. Foi também Provedora de Justiça, entre novembro de 2017 e junho de 2025.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.