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A informação foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que adiantou que será interposto recurso da sentença, segundo o Jornal de Notícias.

A decisão do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa foi conhecida no sábado e concluiu que houve má administração da justiça devido à violação do segredo de justiça durante a fase de inquérito da Operação Marquês.

Na ação, intentada por José Sócrates em 2017 e julgada em maio deste ano, o Estado foi representado pelo Ministério Público, que defendeu a sua absolvição. Durante o julgamento, o procurador António Beirão sustentou que não existia prova de que as fugas de informação tivessem origem na investigação, atribuindo essa responsabilidade à comunicação social.

A juíza Daniela Santos Costa rejeitou esse entendimento, considerando que, embora não tenha sido possível identificar o responsável pelas fugas de informação, é de inferir que estas partiram de alguém ligado à investigação, uma vez que o processo se encontrava sujeito a segredo de justiça interno.

Na sentença, a magistrada concluiu que as violações do segredo de justiça comprometeram as garantias de defesa de José Sócrates e afetaram a sua vida privada, bem como o seu bom nome, honra e reputação enquanto antigo chefe do Governo.

José Sócrates reclamava uma indemnização de 205 mil euros por alegada má administração da justiça e pela violação do direito a uma decisão em prazo razoável. O tribunal apenas deu provimento ao primeiro pedido, absolvendo o Estado da segunda pretensão.

O inquérito da Operação Marquês foi aberto em 2013, tendo a acusação sido deduzida pelo Ministério Público em outubro de 2017. O julgamento começou em julho de 2025 no Tribunal Central Criminal de Lisboa e continua em curso.

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