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Odair Moniz, de 43 anos e residente no Bairro do Zambujal, foi atingido após ter tentado fugir e resistido à detenção, na sequência de uma infração rodoviária, segundo a acusação.

De acordo com o despacho do Ministério Público, datado de 29 de janeiro de 2025, a vítima foi atingida por dois disparos: um na zona do tórax, efetuado a curta distância, e outro na zona da virilha.

No documento da acusação, o Ministério Público não refere qualquer ameaça com arma branca por parte de Odair Moniz.

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