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A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma ao 24notícias "a existência de um inquérito relacionado com bens apreendidos à ordem do processo designado "Operação Pacoba"", no âmbito da qual a Polícia Judiciária deteve sete suspeitos — quatro cidadãos portugueses, dois colombianos e um marroquino — e apreendeu 1.478 quilos de cocaína, três armas de fogo, elevadas quantias de dinheiro e várias viaturas ligeiras e pesadas.

De acordo com uma notícia do "Nascer do Sol", um dos bens então apreendidos, uma "galera", estava agora ao serviço da Construbarcelos, a empresa de João dos Santo Carvalho, o empreiteiro que fez diversas obras para a Polícia Judiciária e que agora transforma o monte que Luís Neves, anterior director nacional da PJ e actual ministro da Administração Interna, possui no Alentejo, em Odemira.

Num comunicado, a Polícia Judiciária informa que a "galera" apreendida em Dezembro de 2024 foi encontrada a 14 de Julho deste ano e, por se tratar de um bem apreendido, foi removida do local e ficou de novo à guarda da PJ, juntamente com os produtos que carregava (e que "não têm natureza estupefaciente").

Ficou por esclarecer, por exemplo, como saiu o atrelado do parque da Autoridade Marítima, à guarda de quem estava, ou o que aconteceu aos bidões selados com precursores, nomeadamente amoníaco – utilizado para o fabrico de drogas sintéticas —, ou como foi a galera para às mãos de João dos Santos Carvalho e da Construbarcelos.

A PGR confirmou ainda que o "processo "Operação Pacoba" conheceu despacho de acusação e, neste momento, encontra-se em fase de julgamento, no Juízo Central Criminal de Lisboa".

Além disso, adianta que "o Ministério Público tem vindo ainda acompanhar outros factos noticiados e, nos termos da lei, procede à respetiva análise; havendo fundamento e necessidade, desenvolve depois todas as diligências que considera pertinentes ou adequadas".

O atual diretor geral da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, e o ministro da Administração Interna, Luís Neves, não responderam às perguntas do 24notícias.