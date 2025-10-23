Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Ministério Público, em colaboração com a GNR, está a realizar esta quinta-feira buscas nas instalações da Proteção Civil e de empresas privadas, no âmbito de um inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Segundo o DCIAP, a operação Obsequium investiga “a prática, designadamente, de crimes de corrupção ativa e passiva e de participação económica em negócio”, devido a indícios de favorecimento ilegal de concorrentes em procedimentos de contratação pública entre 2015 e 2023, em prejuízo do Estado português.

A operação envolve 48 militares da GNR e cinco magistrados do Ministério Público e contempla o cumprimento de seis mandados de busca domiciliária e quatro mandados em instalações empresariais e públicas, incluindo a ANEPC, empresas do setor têxtil e de equipamentos de proteção individual, residências de dirigentes, gabinetes de contabilidade e fornecedores especializados.

Segundo a CNN Portugal, as buscas, que começaram às 9h00, concentram-se nos servidores da Proteção Civil e não afetam a atividade operacional da entidade.

