A informação foi confirmada à Renascença pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que adiantou que a investigação está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Em causa estão as queixas apresentadas pela Federação Nacional dos Professores (FENPROF), pelo movimento Missão Escola Pública e por várias associações de pais, relacionadas com os problemas verificados na correção digital das provas dos exames nacionais.

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