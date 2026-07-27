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A investigação, confirmada por fonte do MP ao 24notícias, surge após denúncias sobre alegadas ingerências nas nomeações de árbitros, com referências a jogos da fase final da I Liga 2025/26, nomeadamente encontros do Estrela da Amadora na luta pela manutenção.

Segundo o jornal Público, a denúncia entregue à PJ inclui cerca de 20 páginas com mensagens de WhatsApp, capturas de ecrã, registos de chamadas, áudios, vídeo-mensagens e relatos de reuniões realizadas na Cidade do Futebol entre abril e junho. Os elementos terão como objetivo sustentar suspeitas sobre divulgação antecipada de nomeações e eventuais contactos entre responsáveis da arbitragem e dirigentes desportivos.

O processo está relacionado com a saída de Duarte Gomes do cargo de diretor técnico nacional da arbitragem, em junho. O antigo árbitro apresentou a demissão depois de ter denunciado situações que considerou institucionalmente preocupantes e que envolveriam informações antecipadas sobre nomeações.

Duarte Gomes apontou para o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Luciano Gonçalves, alegando que este teria transmitido informações sobre futuras nomeações de árbitros e enviado uma mensagem a um árbitro antes de um jogo da I Liga.

Um dos episódios referidos envolve o árbitro Hélder Malheiro, que terá tido conhecimento prévio da sua nomeação para um encontro do Estrela da Amadora.

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