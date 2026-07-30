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Numa resposta enviada ao Diário de Notícias, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou que foi instaurado um inquérito e que o Ministério Público está a ser coadjuvado pela Polícia Judiciária na recolha de elementos de prova. A informação foi inicialmente avançada pela RTP.

O incidente terá ocorrido entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça-feira. Segundo André Ventura, o gabinete foi encontrado com armários abertos e documentos espalhados pelo chão, tendo denunciado não apenas atos de vandalismo, mas também o desaparecimento de vários objetos.

Entre o material alegadamente furtado, o líder do Chega refere uma pen drive e uma pasta com documentação relacionada com a comissão parlamentar de inquérito (CPI) que o partido pretende promover aos mandatos de Luís Neves enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária. Ventura afirmou ainda que desapareceram uma segunda pen drive e uma pasta contendo "informação política relacionada com o gabinete do primeiro-ministro", além de um objeto pessoal que não identificou.

Enquanto peritos da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ realizavam diligências no local, André Ventura sugeriu existir uma ligação entre a alegada invasão e a iniciativa política do Chega. "Não posso deixar de fazer uma associação entre as duas coisas", declarou.

As autoridades não divulgaram, até ao momento, informações sobre suspeitos ou sobre a eventual recuperação dos objetos alegadamente desaparecidos. A investigação prossegue sob direção do Ministério Público.

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