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Em conferência de imprensa, a secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, sublinhou que as temperaturas elevadas representam “um risco significativo para a saúde pública”, com impacto mais acentuado em idosos, crianças, grávidas, doentes crónicos e pessoas em situação de maior vulnerabilidade social ou laboral.

A governante garantiu que a resposta está a ser coordenada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela Direção-Executiva do SNS, em articulação com o INEM, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, a SPMS e as unidades locais de saúde, que estão a adaptar os planos à realidade de cada região. “Os diferentes níveis de resposta estão a ser ativados de forma gradual e proporcional ao risco identificado”, afirmou.

Ana Povo destacou ainda que a resposta ao calor extremo “não começa no hospital”, defendendo uma mobilização alargada da sociedade. “A resposta mais eficaz ao calor começa com a prevenção”, referiu, apelando ao acompanhamento de pessoas isoladas e ao envolvimento de famílias, autarquias, instituições sociais, forças de segurança e entidades empregadoras.

No âmbito da estratégia de prevenção, a DGS reforçou recomendações dirigidas à população e publicou orientações específicas para empregadores e trabalhadores expostos ao calor, bem como um manual destinado a autarquias e freguesias.

Em paralelo, as unidades locais de saúde estão a reforçar a articulação com municípios e proteção civil para identificar espaços climatizados que possam funcionar como locais de abrigo temporário. O Governo pediu ainda a sinalização de edifícios públicos e privados com capacidade para acolher populações vulneráveis durante os períodos mais críticos.

A secretária de Estado apelou também a iniciativas de proximidade, defendendo que famílias e comunidades possam disponibilizar ambientes frescos a quem não tenha essas condições em casa. “Nenhum plano será plenamente eficaz sem este compromisso coletivo”, sublinhou.

Recomendações e alerta de risco

Entre as principais recomendações estão a ingestão de pelo menos 1,5 litros de água por dia, mesmo sem sede, a evitação da exposição solar nas horas de maior calor, a permanência em locais frescos, o uso de roupa leve e clara e a adaptação da atividade física às condições meteorológicas. Em caso de agravamento do estado de saúde, o apelo passa pelo contacto com o SNS 24 ou serviços de saúde.

O Ministério da Saúde reconhece ainda que os episódios de calor extremo podem levar a um aumento da procura dos serviços de saúde e da mortalidade. “As estimativas nacionais apontam para um potencial aumento da mortalidade nos próximos dias caso se mantenham as condições meteorológicas previstas”, referiu a tutela.

Com o país sob aviso devido às temperaturas elevadas, o Governo insiste que a preparação do sistema de saúde está em curso, mas reforça que a resposta mais eficaz depende, em grande medida, do comportamento da população.

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