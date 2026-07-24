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O Ministério da Saúde manifestou pesar pela morte de Teresa Pinheiro e Rita Rebelo, duas jovens médicas que prestavam funções na Unidade Local de Saúde de São José e na Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo.

As duas médicas perderam a vida na sequência de um acidente de viação ocorrido na ilha espanhola de Formentera, onde se encontravam com um grupo de colegas para celebrar o fim de uma etapa importante das suas carreiras.

Numa nota enviada à comunicação social, o Ministério da Saúde considera tratar-se de "uma perda profundamente dolorosa" para as famílias, amigos, colegas e para toda a comunidade da saúde.

A tutela sublinha que as duas médicas iniciavam um percurso profissional dedicado ao cuidado dos outros, colocando "o seu conhecimento e a sua vocação ao serviço do Serviço Nacional de Saúde e dos seus doentes".

O Ministério da Saúde apresenta ainda as suas mais sentidas condolências às famílias enlutadas, às respetivas Unidades Locais de Saúde e a todos os profissionais que partilharam com as duas médicas o trabalho e a missão de cuidar.

Na nota, o ministério afirma que a memória de Teresa Pinheiro e Rita Rebelo permanecerá entre todos aqueles que tiveram o privilégio de com elas conviver e trabalhar, expressando às famílias e amigos a sua solidariedade, o seu respeito e a sua mais profunda homenagem.

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