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As mensagens fraudulentas incluem ligações para páginas online que imitam o aspeto do Portal SNS 24, numa tentativa de induzir os destinatários em erro.

De acordo com as autoridades, trata-se de mais um esquema de burla que utiliza indevidamente a identidade do SNS 24 para levar os utilizadores a realizar transferências bancárias. O Ministério reforça que estas comunicações são falsas e não têm qualquer ligação com os serviços oficiais de saúde.

As entidades de saúde sublinham que o endereço oficial do SNS 24 é e que todos os serviços disponibilizados através desta plataforma são públicos e gratuitos, não sendo feitos pedidos de pagamento por esta via.

Perante qualquer dúvida, os cidadãos devem contactar diretamente o SNS 24, através do número 808 24 24 24, para questões administrativas, ou a equipa de resposta a incidentes da Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), através do email csirt@spms.min-saude.pt

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