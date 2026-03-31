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Em comunicado, o ministério explicou que foram detetadas e existem denúncias sobre a circulação de mensagens SMS falsas que referem o reembolso de despesas abrangidas pelo SNS.

A mensagem SMS fraudulenta inclui um link para realizar o referido reembolso, através do qual os autores da fraude solicitam um conjunto de informações pessoais, como nome completo, morada, email, data de nascimento, contacto telefónico, dados dos cartões bancários, entre outros.

O ministério avisa a população para que "não clique nem forneça qualquer informação", sublinhando que "não envia mensagens a solicitar dados pessoais".

Em caso de dúvida devido à receção de uma mensagem deste tipo, o MS aconselha os utentes a contactarem a sua unidade de saúde e o SNS24 (através do número 808 24 24 24 - assuntos administrativos), ou então a equipa de resposta a incidentes, através do email csirt@spms.min-saude.pt.

O MS relembra que "têm vindo a circular outros tipos de SMS falsas, com a referência de pagamentos em dívida da urgência, nomeadamente com referência bancária e 'links' de sites fraudulentos" e deixa o conselho: "Não pague, não clique, não forneça dados pessoais".

"São esquemas fraudulentos que, de forma indevida, referem entidades credíveis, como o Ministério da Saúde, o SNS e o SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais ou efetuar pagamentos bancários", vinca o ministério, garantindo que está a acompanhar o problema com as autoridades competentes.

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