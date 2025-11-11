Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), estão a circular pelo menos dois tipos de mensagens falsas relacionadas com pagamentos em dívida da urgência: uma inclui referências bancárias e outra contém links para sites fraudulentos. Trata-se de um esquema fraudulento que utiliza indevidamente entidades credíveis, como o MIN.SAUDE, o SNS e o SNS 24, com o objetivo de induzir os destinatários a fornecer informações pessoais e bancárias para obtenção de vantagem financeira.

O ministério reforça que o site oficial do SNS 24 é sns24.gov.pt e que a linha telefónica 808 24 24 24, bem como o próprio site, são serviços públicos gratuitos. De acordo com a SIC Notícias, à exceção da utilização da urgência sem referenciação e de algumas consultas de enfermagem, todos os serviços do SNS não implicam qualquer custo para os utentes.

Os SPMS alertam ainda que nunca se deve clicar em links suspeitos, efetuar pagamentos ou fornecer dados pessoais ou bancários. Em caso de dúvida, contactar diretamente o SNS 24 para assuntos administrativos. O ministério garante que estão a ser efetuadas diligências junto das entidades competentes para investigar estes esquemas fraudulentos e apela à atenção e prudência dos cidadãos.

