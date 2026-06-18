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“Após a conclusão do relatório da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, do qual deverão constar eventuais propostas de medidas corretivas, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação tirará as devidas consequências”, disse o Ministério num comunicado.

De acordo com a SIC Notícias, a tutela reconhece que houve uma “falha objetiva” da equipa que elaborou o exame na altura de verificar as questões disponibilizadas pelas editoras.

A pergunta igual à de um livro de preparação da editora Leya causou polémica e veio pôr em causa se existirão alunos em situação privilegiada por já terem visto a questão. Além do exercício, também a imagem ilustrativa era igual à do manual.

“A utilização da imagem em questão deveria ter sido evitada pelo Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), tendo em conta a prática habitual de verificação exaustiva - no âmbito da elaboração de enunciados - de cadernos de preparação disponibilizados pelas editoras, o que evitaria situações semelhantes à ocorrida este ano”.

Além da auditoria, o Ministério de Fernando Alexandre pediu um parecer técnico sobre os efeitos desta situação na “equidade entre os alunos que realizam a prova” na terça-feira, dia 16.

O Ministério esclarece ainda que o exame foi elaborado depois da publicação do livro de exercícios. O manual ficou disponível em agosto de 2025 e a prova foi elaborada no início deste ano.