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Yiannopoulos, de 41 anos, foi deportado dos EUA após ter sido detido pelo Immigration and Customs Enforcement (ICE), a agência norte-americana responsável pela aplicação das leis de imigração.

Segundo um porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS), citado pela BBC, Yiannopoulos era um “imigrante ilegal do Reino Unido” e foi enviado “de volta para o seu país de origem”.

O comentador, que cresceu em Kent, no sul de Inglaterra, foi detido a 27 de agosto, depois de chegar ao Aeroporto Internacional Louis Armstrong de Nova Orleães. Tinha entrado nos Estados Unidos em maio de 2019 e, de acordo com o DHS, “escolheu prolongar a sua estadia” em violação das leis norte-americanas.

Yiannopoulos tornou-se conhecido pelas suas posições políticas e pela forma provocadora como se apresenta. Já se descreveu como o “supervilão mais fabuloso da internet” e defendeu regras mais rígidas em matéria de imigração nos Estados Unidos. Os seus críticos acusam-no de promover discurso de ódio.

A deportação ocorre depois de o próprio ter defendido anteriormente ações mais duras por parte das autoridades de imigração. No ano passado, apoiou a ideia de conceder “imunidade legal total aos agentes do ICE quando estão em serviço”. Em 2025, escreveu nas redes sociais que era necessário deportar “milhões e milhões de pessoas”, acrescentando que, sem isso, “nada mais importa”.

Yiannopoulos também defendeu a deportação imediata de qualquer pessoa que não conseguisse provar que se encontrava legalmente nos Estados Unidos.

De apoiante a crítico de Trump

Yiannopoulos foi um dos primeiros apoiantes de Donald Trump durante a campanha presidencial de 2016. Nesse ano, foi cabeça de cartaz de um evento denominado Gays for Trump, realizado durante a Convenção Nacional Republicana.

Entretanto, tornou-se crítico do presidente norte-americano, embora continue a manifestar apoio à sua agenda. Em março deste ano, escreveu na rede social X que Trump tinha “perdido o rumo, comprado por interesses estrangeiros”.

A sua detenção foi reivindicada por Laura Loomer, comentadora de extrema-direita e aliada de Trump que mantém uma relação conflituosa com Yiannopoulos. Na sexta-feira à noite, Loomer afirmou no X que o voo do comentador de regresso ao Reino Unido já tinha partido.

“Este agente estrangeiro subversivo já saiu dos Estados Unidos e o DHS diz-me que NUNCA poderá voltar aos Estados Unidos”, escreveu.

Yiannopoulos também tem protagonizado várias polémicas devido aos seus comentários sobre pessoas transexuais, muçulmanos, o movimento Black Lives Matter, feministas e homossexuais. Apesar de se ter identificado como homossexual, atualmente descreve-se como “ex-gay”.

Ligações à política norte-americana

Em 2020, Yiannopoulos ajudou Kanye West na tentativa, sem sucesso, do rapper de se candidatar à Presidência dos Estados Unidos.

O comentador trabalhou também para Marjorie Taylor Greene, antiga congressista republicana que acabou por entrar em conflito com Trump e se tornou uma das suas críticas mais ferozes antes de abandonar o cargo.

Em 2017, foi impedido de discursar na CPAC, uma conferência conservadora norte-americana que também recebeu Trump, depois de terem surgido imagens nas quais Yiannopoulos parecia tolerar a pedofilia. O comentador negou as acusações, afirmando que se referia às suas próprias experiências enquanto criança. Mais tarde, pediu desculpa e demitiu-se do Breitbart News.