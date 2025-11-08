Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Operação Atalanta, força naval da União Europeia atualmente sob comando português, libertou com sucesso o navio mercante MV Hellas Aphrodite, sequestrado por piratas ao largo da Somália.

O ataque ocorreu na passada quinta-feira, quando cinco indivíduos armados com espingardas e lança-granadas abordaram a embarcação a cerca de 600 milhas náuticas da costa. A bordo estavam 24 tripulantes, que saíram ilesos.

De acordo com o Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, os 10 militares portugueses integrados no Estado-Maior da missão atuaram rapidamente para restabelecer a segurança da tripulação, em colaboração com forças espanholas e italianas. A libertação ocorreu com a aproximação da fragata espanhola Victoria, que garantiu o fim do sequestro.

A operação faz parte da 51.ª rotação da Operação Atalanta, em curso entre outubro de 2025 e fevereiro de 2026. Portugal, que lidera a rotação, reafirma o compromisso com a segurança marítima internacional e a proteção das rotas comerciais globais, contribuindo para a missão conjunta da União Europeia contra a pirataria.

