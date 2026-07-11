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O alerta foi dado às 23h19. O militar integrava uma operação de controlo de trânsito desencadeada na sequência do incêndio de um camião ao quilómetro 88 do IC2. Apesar de o fogo já estar extinto, permanecia no local a assegurar as condições de segurança da circulação quando foi colhido por um automóvel.

Segundo informações confirmadas pela GNR, o condutor abandonou inicialmente o local do atropelamento, mas regressou pouco depois e apresentou-se às autoridades. Submetido ao teste de alcoolemia, acusou uma taxa superior a 1,2 g/l, valor que configura crime e é punível com pena de prisão.

As circunstâncias exatas do atropelamento estão agora a ser investigadas pelas autoridades.

No local estiveram cerca de 20 operacionais, apoiados por 10 veículos, entre elementos dos bombeiros, da GNR, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) das Caldas da Rainha e da Cruz Vermelha.

Na manhã deste sábado, o Comando Territorial de Leiria da GNR prestou homenagem ao militar nas redes sociais, lamentando a morte de um elemento que se encontrava no cumprimento da sua missão e manifestando solidariedade para com a família, amigos e camaradas da vítima.

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