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O Movimento Armilar Lusitano (MAL) que tinha ameaçado pessoas como Luís Montenegro e mesmo Marcelo Rebelo de Sousa, escavou buracos na terra para enterrar bidões industriais de 60 litros, contendo essencialmente comida enlatada de longa duração, álcool, armas e materiais de sobrevivência, como kits de primeiros socorros, escreve esta quinta-feira o jornal Expresso.

As buscas realizadas pela Unidade Nacional Contra-Terrorismo da PJ permitiram desenterrar vários desses recipientes. No entanto, até ao momento, não foram encontradas armas nos esconderijos identificados.

A investigação indica que o grupo teria adquirido os bidões através de plataformas de compra e venda online, com o objetivo de criar depósitos subterrâneos em zonas florestais consideradas de menor vigilância.

De acordo com elementos do processo, os esconderijos seriam preparados para cenários de “emergência” ou “colapso”, incluindo a possibilidade de utilização em situações de conflito ou instabilidade.

As autoridades referem ainda que o grupo chegou a partilhar imagens e coordenadas dos locais entre membros através de plataformas de comunicação encriptada, integrando estes espaços num plano mais amplo de organização logística.

Apesar das diligências realizadas, as autoridades não excluem a existência de outros esconderijos ainda por localizar, bem como a possibilidade de material adicional não identificado.

O Movimento Armilar Lusitano encontra-se sob investigação por suspeitas de crimes de terrorismo e associação criminosa, com vários dos seus elementos em prisão preventiva.

A investigação continua em curso, sob coordenação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), que acompanha o processo desde a fase inicial.

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