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Milhões de pessoas concentraram-se esta segunda-feira em Teerão para acompanhar o cortejo fúnebre de Ali Khamenei, líder supremo do Irão, assassinado em fevereiro.

Segundo o The Guardian, a cerimónia está a ser apontada como uma das maiores manifestações públicas realizadas no país nos últimos anos.

O cortejo percorreu a capital iraniana de leste para oeste, entre a Praça da Revolução e a Praça Azadi, após dois dias de cerimónias fúnebres na Grande Mesquita Mosalla, onde decorreram as exéquias de Khamenei e de membros da sua família. Os participantes vestiam maioritariamente roupa preta, transportavam bandeiras iranianas e outras com o lema "Nós erguer-nos-emos", além de retratos do antigo líder supremo.

De acordo com o jornal britânico, a dimensão da mobilização contrasta com a situação vivida há apenas sete meses, quando o país enfrentava protestos de rua durante os quais milhares de pessoas morreram às mãos das forças de segurança.

É ainda referido que muitos interpretarão esta concentração como uma consequência da guerra iniciada contra o Irão por Donald Trump em fevereiro.

A elevada afluência levou ao congestionamento do metro de Teerão, utilizado por milhares de pessoas para chegarem ao percurso do cortejo. Durante a marcha, os participantes entoaram cânticos de luto em homenagem a Khamenei.

Na cerimónia realizada no domingo, alguns dos presentes escreveram no palco a frase "Morte a Trump" e manifestaram, ao longo das homenagens, sentimentos de vingança e de pesar pela morte do líder iraniano.

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