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O telescópio espacial Euclid, da Agência Espacial Europeia (ESA), captou a maior e mais detalhada imagem alguma vez obtida da luz visível proveniente do centro da Via Láctea, revelando mais de 60 milhões de estrelas numa região extremamente densa da galáxia.

Segundo o The Guardian, é importante o potencial científico desta observação para o estudo de exoplanetas e das forças misteriosas que moldam o Universo.

A imagem foi obtida após 26 horas de observação contínua do centro da Via Láctea. Os astrónomos recorreram à câmara de luz visível do Euclid, cuja sensibilidade permite distinguir estrelas individuais numa região conhecida como bojo galáctico, uma estrutura central densamente povoada, composta sobretudo por estrelas antigas e mais frias.

Lançado em 2023, num projeto avaliado em mil milhões de euros, o Euclid foi concebido para construir o mapa tridimensional mais preciso do cosmos e ajudar os cientistas a compreender melhor a energia escura e a matéria escura. De acordo com o modelo cosmológico mais aceite, apenas 5% do Universo é constituído por matéria comum. Cerca de 70% corresponderá à energia escura, associada à aceleração da expansão do Universo, enquanto os restantes 25% serão matéria escura, uma substância invisível que parece concentrar-se em torno das galáxias.

Para além do impacto visual, a imagem poderá ter um papel decisivo na procura de exoplanetas, os planetas que orbitam estrelas fora do Sistema Solar. Um dos métodos utilizados para os detetar é a microlente gravitacional, fenómeno que ocorre quando a gravidade de uma estrela mais próxima curva a luz de uma estrela mais distante, provocando um aumento temporário do seu brilho. A presença de um planeta em órbita pode criar uma alteração adicional nesse sinal luminoso.

A relevância da imagem ganha ainda maior importância perante o lançamento previsto, em agosto, do telescópio espacial Nancy Grace Roman, da NASA. Os astrónomos esperam que este observatório descubra cerca de 1.500 exoplanetas através da técnica da microlente gravitacional e mais 100 mil através da observação de pequenas diminuições no brilho das estrelas provocadas pela passagem dos planetas à sua frente.

Os dados recolhidos pelo Euclid permitirão melhorar significativamente a precisão dessas observações, uma vez que mostram as estrelas antes de estas surgirem sobrepostas nas imagens. Isso permitirá medir melhor a velocidade dos astros, confirmar a existência dos planetas e determinar a sua massa com maior rigor.

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