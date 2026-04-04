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Dezenas de milhares de apoiantes do líder religioso xiita Moqtada Sadr concentraram-se em Bagdade e noutras cidades iraquianas. Na capital, os manifestantes encheram as imediações da Praça Tahrir, empunhando bandeiras do Iraque e entoando palavras de ordem contra Israel e os Estados Unidos.

O Iraque acabou por ser envolvido no conflito devido à ação de grupos pró-iranianos que têm atacado interesses norte-americanos no país, provocando, segundo as autoridades locais, retaliações atribuídas a Washington e a Telavive.

A guerra foi desencadeada a 28 de fevereiro, após ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, aos quais Teerão respondeu com lançamentos de mísseis e drones contra Israel e outros países da região. O movimento islamista Hezbollah entrou no conflito a 2 de março, após a morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei, levando Israel a intensificar ataques aéreos e a lançar uma ofensiva terrestre no Líbano.

Desde o início do conflito, milhares de pessoas morreram, sobretudo no Irão e no Líbano, segundo dados avançados por organizações internacionais.

Também este sábado, em Telavive, mais de um milhar de pessoas manifestou-se contra a guerra, apelando ao fim das hostilidades. Reunidos na Praça Habima, os manifestantes entoaram palavras de ordem como “Não bombardeiem! Conversem!” e críticas diretas ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A polícia israelita acabou por dispersar o protesto, alegando razões de segurança relacionadas com o conflito, e deteve cerca de uma dezena de participantes, de acordo com a AFP.

Num comunicado em vídeo divulgado hoje, Netanyahu reiterou que Israel continuará a ofensiva militar contra o Irão, afirmando que o objetivo é neutralizar a capacidade do regime iraniano de financiar e sustentar a guerra na região.

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