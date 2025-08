Um problema mecânico fez com que o camião fosse contra o separador central, espalhando os cachorros pela autoestrada. Dezenas de pessoas começaram por ajudar na limpeza, mas a autoestrada teve mesmo de ser encerrada.

"Depois de as salsichas saírem do camião e se fazerem à estrada, é tudo lixo, e ainda está bastante quente", disse Brad Dauberman, chefe do Corpo de Bombeiros de Shrewsbury.

"Posso dizer-lhe, os cachorros-quentes são muito escorregadios, não sabia disso, disse.